Звезда "Игры престолов" сыграет в известной сказке братьев Гримм

Питер Динклэйдж сыграет Румпельштильцхена.

Питер Динклэйдж исполнит главную роль в картине, которая будет полностью спродюсирована по мотивам сказки братьев Гримм "Румпельштильцхен", сообщает Variety.

Сценарий к фильму напишет журналист Патрис Несс, известный по роману для подростков "Голос монстра".

Сообщается, что фильм находится на самой ранней стадии разработки, поэтому неизвестно насколько сказка будет адаптированной для детской аудитории. Отметим, что большая часть сказок знаменитых братьев Гримм очень подходит для такого жанра кинемотографа, как хоррор (ужасы). Не исключено, что сценаристы попробуют рассказать сказку "Румпельштильцхен" немного с другой сороны. Например, как в диснеевской "Малефисенте", где из злобного персонажа сделали неоднозначного героя.

"Румпельштильцхен"- сказка о злом карлике, способном создавать золото из соломы, спрядая её. Он помогает дочери мельника выйти замуж за короля, а взамен устанавливает страшную плату за "добро", в виде первенца.

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Фото: КиноПоиск