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Зима не отступает: 27 декабря в Ленобласти ожидаются морозы до -10 и снегопад
Сегодня, 22:39
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KaterinaKono13

Зима не отступает: 27 декабря в Ленобласти ожидаются морозы до -10 и снегопад

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Во вторник на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, а также мокрый снег и понижение температуры в ночное время суток до минус десяти градусов.

По сообщениям синоптиков, во вторник на территории Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, а также мокрый снег и понижение температуры в ночное время суток до минус десяти градусов. Об этом информирует сетевое издание "Online47".

Водителей и пешеходов также предупреждают о возможной опасности, связанной с сильной гололедицей.

Предстоящей ночью почти во всех районах будет идти слабый снег, днем умеренный и мокрый снег местами будет переходить в дождь. Ветер западный, северо-западный ночью слабый, днем умеренный.Температура воздуха ночью -1...-6 градусов, местами похолодает до -9, днем -1...+4. Ночью и утром на дорогах сформируется гололедица. Атмосферное давление будет сначала слабо понижаться, а потом повысится.

Источник: сетевое издание "Невские Новости" 

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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