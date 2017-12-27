Жуткие кадры из Турции: Мотоциклист снял на видео свою гибель и гибель своего друга

В сети появилось видео смертельной аварии снятое на видеорегистратор одного из разбившихся мотоциклов.

Страшная авария произошла еще в ноябре, но родственники решили опубликовать это видео только сейчас, так как считают, что водитель грузовика должен понести суровое наказание.

Двое друзей решили испытать новый двигатель на одном из мотоциклов и решили прокатиться по трассе. В какой-то момент они набрали высокую скорость и поочередно врезались в большегруз, который перегородил им дорогу. Один из байкеров погиб на месте аварии, второй скончался в больнице.

Сообщается, что друзья были спортсменами мотогонщиками.

Видео: tvnet