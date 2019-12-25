Жителей Ленобласти предупредили о мошенниках, приходящих в квартиры под видом сотрудников МЧС

Аферисты заходят в жилища под предлогом проверок, а уходят с похищенными деньгами.

Жителей Ленобласти предупредили о мошенниках, которые входят в квартиры под видом сотрудников МЧС. Об этом рассказали в пресс-службе областного МЧС в субботу, 12 декабря.

Спасатели отметили, что аферисты говорят о якобы проводимой проверке состояния пожарной безопасности в квартирах, входят в жилище и похищают найденные деньги. Один из таких случаев недавно зафиксировали в городе Волхов: 83-летняя пенсионерка впустила в дом липовых инспекторов государственного пожарного надзора. Лжеспециалисты вошли "проверить оборудование", а вышли с чужими деньгами.

В МЧС напомнили, что спасатели не проводят проверки квартир и частных домов – только периодические профилактические рейды совместно с полицией. В ходе таких рейдов с людьми беседуют, им раздают памятки. Кроме того, сотрудники МЧС не оказывают никаких платных услуг и не продают специализированное оборудование. Настоящий сотрудник МЧС, подчеркнули в пресс-службе, одет в форму ведомства и обязательно имеет удостоверение и нагрудный жетон с идентификационным номером.

Ранее мы рассказывали, как пенсионерка помогла липовому внуку 150 тысячами рублей.

Фото: Piter.TV