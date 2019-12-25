Пенсионерка помогла липовому внуку 150 тысячами рублей

Вечером 27 ноября в полицию обратилась 87-летняя петербурженка. Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, пожилую женщину обманул мошенник.
Со слов пенсионерки, днем на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, представившийся внуком. "Внук" сообщил бабушке, что избил человека и теперь ему необходима денежная помощь. После этого звонка в квартиру женщины на Софийской улице позвонил неизвестный, которому пенсионерка передала 150 тысяч рублей.
На вид полноватому злоумышленнику было около 30 лет, ростом мужчина был около 180-185 см, лицо европейского типа, волосы темные. Одет мужчина был в темную одежду, лицо прикрывал медицинской маской. С места происшествия изъяли следы пальцев рук, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мы рассказывали, как пенсионер из Сестрорецка перевел мошенникам 2,6 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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