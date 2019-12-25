Пенсионер из Сестрорецка перевел мошенникам 2,6 млн рублей

Сценарий аферистов был стандартным – деньги пенсионера пытаются украсть, поэтому их надо перевести на безопасный счет.

Утром 23 ноября в полицию обратился 65-летний житель Сестрорецка. Как стало известно Piter.TV, пенсионер стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы.

Как выяснилось, с 12 по 15 ноября на мобильный телефон мужчины несколько раз звонил неизвестный, представлявшийся сотрудником службы безопасности банка. Собеседник заверил пенсионера, что его деньги пытаются снять неизвестные, поэтому средства нужно срочно перевести на безопасный счет. Пожилой мужчина отправился к ближайшему банкомату и перевел на указанные неизвестным счета свыше 2,6 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Задержаны липовые родственники-аферисты, просившие "в долг" у пожилых петербуржцев.

Фото: Piter.TV