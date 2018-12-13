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Жителей Ленобласти 30 мая ожидает переменная облачность
Сегодня, 16:27
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KaterinaKono13

Жителей Ленобласти 30 мая ожидает переменная облачность

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Также по прогнозам синоптиков 47 региона, 30 мая ожидается понижение температуры до плюс семи градусов.

Завтра, тридцатого мая, выборжан и жителей Ленобласти ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Также по прогнозам синоптиков 47 региона,  на следующий день ожидается понижение температуры до плюс семи градусов.

Атмосферное давление в предстоящие несколько дней будет повышенное, на что стоит обратить внимание метеозависимых людям.

Ветер будет дуть северо-западный, западный ночью со скоростью 7-12 м/с, а днем ветер ослабнет до 5-10 м/с. Ночью похолодает и температура опустится до +7 °C…+9 °C. Днем воздух прогреется до +15 °C…+17 °C. Атмосферное давление будет повышаться.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти, погода в выборге
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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