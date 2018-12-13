Жителей Ленобласти 30 мая ожидает переменная облачность

Также по прогнозам синоптиков 47 региона, 30 мая ожидается понижение температуры до плюс семи градусов.

Завтра, тридцатого мая, выборжан и жителей Ленобласти ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Также по прогнозам синоптиков 47 региона, на следующий день ожидается понижение температуры до плюс семи градусов.

Атмосферное давление в предстоящие несколько дней будет повышенное, на что стоит обратить внимание метеозависимых людям.