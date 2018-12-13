Жителей Ленобласти 30 мая ожидает переменная облачность

Завтра, тридцатого мая, выборжан и жителей Ленобласти ожидает облачная погода, преимущественно без осадков. Также по прогнозам синоптиков 47 региона, на следующий день ожидается понижение температуры до плюс семи градусов.
Атмосферное давление в предстоящие несколько дней будет повышенное, на что стоит обратить внимание метеозависимых людям.
Ветер будет дуть северо-западный, западный ночью со скоростью 7-12 м/с, а днем ветер ослабнет до 5-10 м/с. Ночью похолодает и температура опустится до +7 °C…+9 °C. Днем воздух прогреется до +15 °C…+17 °C. Атмосферное давление будет повышаться.
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