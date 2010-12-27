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Непогода в Ленобласти задержится еще на ближайшие сутки
Сегодня, 14:25
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KaterinaKono13

Непогода в Ленобласти задержится еще на ближайшие сутки

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Днем возможны осадки в виде дождя, а также гром и молнии. 

В 47-м регионе погода в ближайшие сутки лучше не станет, следует из данных областного управления МЧС.

Сегодня, четвертого июля, на территории Выборгского района, а также других районов Ленобласти продолжится непогода. Днем возможны осадки в виде дождя, а также гром и молнии. 

Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла. Днём воздух прогреется максимум до 17 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Отдельные порывы достигнут 15-20 метро в секунду.

Как утверждают синоптики, атмосферное давление останется неизменным на протяжении всего дня. возможно лишь небольшое повышение давления в вечернее время. 

Фото: "Интересный Выборг"

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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