Непогода в Ленобласти задержится еще на ближайшие сутки

Днем возможны осадки в виде дождя, а также гром и молнии.

В 47-м регионе погода в ближайшие сутки лучше не станет, следует из данных областного управления МЧС.

Сегодня, четвертого июля, на территории Выборгского района, а также других районов Ленобласти продолжится непогода. Днем возможны осадки в виде дождя, а также гром и молнии.

Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла. Днём воздух прогреется максимум до 17 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Отдельные порывы достигнут 15-20 метро в секунду.

Как утверждают синоптики, атмосферное давление останется неизменным на протяжении всего дня. возможно лишь небольшое повышение давления в вечернее время.

Фото: "Интересный Выборг"