Непогода в Ленобласти задержится еще на ближайшие сутки

В 47-м регионе погода в ближайшие сутки лучше не станет, следует из данных областного управления МЧС.
Сегодня, четвертого июля, на территории Выборгского района, а также других районов Ленобласти продолжится непогода. Днем возможны осадки в виде дождя, а также гром и молнии.
Ночью будет от 8 до 13 градусов тепла. Днём воздух прогреется максимум до 17 градусов. Ветер западного и северо-западного направлений будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Отдельные порывы достигнут 15-20 метро в секунду.
Как утверждают синоптики, атмосферное давление останется неизменным на протяжении всего дня. возможно лишь небольшое повышение давления в вечернее время.
Фото: "Интересный Выборг"
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