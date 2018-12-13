Житель Выборга пожаловался в прокуратуру на ужасы отопительного сезона: жалобщик оказался председателем ТСЖ-неплательщика

ТСЖ “Движенец” третий год не оплачивает долги за тепло: председатель пожаловался в прокуратуру на слишком холодную зиму и несостоятельность энергетиков. Впрочем, это не избавило его от необходимости оплаты более 700 000 рублей долга, накопленных в 2017 и 2018 годах.

Весной 2019 года в прокуратуру Выборгского района поступило нестандартное обращение. Некий гражданин С., проживающий на Приморской улице, дом 43, жаловался на невыносимо суровые условия отопления в зимний период. По его словам, в доме регулярно отключали тепло в холодное время года, отчего страдали "старики и дети". Он же написал об отключениях тепла в больницах и детских садах Выборгского района. Автор не привел ни одного факта: ни даты отключения тепла в доме на Приморской, ни адреса "больниц и детских садов", якобы замерзавших на территории Выборга. Хотя эти данные существенно бы упростили работу прокуратуры.

Самое интересное, что в письме не предъявлялось ни одной претензии в адрес "Газпром Межрегионгаз". Именно эта организация минувшей зимой неоднократно пыталась отключить тепло всему городу. Но после судебных исков от простых граждан и переговоров с "Выборгтеплоэнерго" компания-монополист была вынуждена отказаться от этих планов. А в те пару осенних недель, когда газ Выборгу все-таки перекрывали, местные энергетики решили проблему: оперативно переключились на резервную схему теплоснабжения.

Суть жалобы сводилась к тому, что "Выборгтеплоэнерго" провалило отопительный сезон. И что минувшую зиму-весну Выборг не видел тепла в жилых домах. Больницы мерзли, детские сады промерзали. Качество жизни падало. А все потому, что, цитата "Выборгтеплоэнерго не имеет средств, чтобы оплатить свои долги за газ и оказывать услуги населению на надлежащем уровне".

В прокуратуре стали проверять информацию вместе с областными и районными чиновниками. И "фактура" очень быстро посыпалась. Так, жалоба на задолженность "Выборгтеплоэнерго" перед "Газпромом" не подтвердилась - она была погашена еще в декабре - и очень странно смотрелась в марте 2019-го. Так что громкая фраза "Выборгтеплоэнерго не имеет средств" не убедила надзорный орган. Проверили и сведения по дому № 43 на Приморской улице: оказалось, за всю зиму здесь не было ни одного случая отключения тепла со стороны ВТЭ. Никто "стариков и детей" с Приморской не морозил. Особенный интерес вызвали тезисы о систематическом промораживании "больниц и детских садов": и эти слова оказались фейком. Соцобъекты были обеспечены теплом все зимние и весенние месяцы. Да, осенью в зону отключения попал 1 детский сад на Кировских дачах - но тогда именно ВТЭ уладил сложности с "Газпромом"!

Активное содействие в анализе поступивших жалоб приняла и местная администрация.

Была создана комиссия по контролю за поставками тепловой энергии в жилищный фонд МО "Город Выборг" в отопительный период 2018-2019 гг. Комиссия, рассмотрев предоставленные акты поквартирного обхода многоквартирного дома № 43 по улице Приморская, а также приняв к сведению письмо, предоставленное главврачом ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница", решила признать доводы о допущенных АО "Выборгтеплоэнерго" нарушениях необоснованными зам. главы администрации по ЖКХ Дмитрий Самойленко

Вот как отреагировал на жалобу о "замерзающих больницах" главврач Выборгской межрайонной больницы.

За период отопительного сезона 2018-2018 гг. жалоб на некачественное теплоснабжение и отключения услуги отопления объектов здравоохранения ГБУЗ ЛО "Выборгская МБ", находящихся в моем ведении не поступало говорилось в письме

17 апреля 2019 года чиновники даже совершили поквартирный обход жильцов дома: 12 актов по 14 квартирам из 24 (в 10 чиновников просто не пустили). И здесь жители не подтвердили данные о жалобах на перебои в отоплении!

В итоге провокация не удалась. Донос на "Выборгтеплоэнерго" так и остался доносом. Даже поверхностный поиск по комментариям в соцсетях показывает - люди чаще жаловались на духоту и жару в доме, чем на холод. На этом можно было бы и закончить наш материал. Но редакция Piter.TV раскопала интересные сведения о личности заявителя. Судя по всему, у него был очевидный корыстный мотив. Автор письма про ужасную зиму и бездействие "Выборгтеплоэнерго" оказался… злостным неплательщиком за газ. По нашим данным, выборжанин С. председательствует в крупном ТСЖ "Движенец". В 2017-м и 2018-м году его организация задолжала "Выборгтеплоэнерго" более 700 000 рублей. Речь не идет о разовом перерасчете или перепроверке счетчиков. Компания не оплачивала за газ в 2-4 квартале 2017-го года и 2-3 кварталах 2018-го! Это подтвердили и решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, который неоднократно обязывал руководство ТСЖ "Движенец" заплатить по долгам.

Причем деньги с жильцов в эти месяцы собирались… но не доходили до счетов Выборгтеплоэнерго. На какие цели шли эти средства - большой вопрос. Не вызывает вопросов другой факт - именно такие, почти что миллионные долги, которые не оплачивались хитрыми коммунальщиками более 2 лет, и стали одной из причин гнева "Газпрома". Из-за таких вот "Движенцев" минувшей зимой Выборг чуть не остался без тепла. А вовсе не из-за бездействия "Выборгтеплоэнерго", о котором написал в прокуратуру господин С.

Да и заглянул бы автор доноса в лица тем работягам, которые осенью в короткие сроки научились работать с котельными на мазуте. Поговорил бы с мужчинами, которые круглосуточно поддерживали действие оборудования десятков котельных по всему Выборгскому району. В лица сотрудников аварийки, женщин-диспечтеров, экономистов, которые провели сложнейшие переговоры с "Газпромом" и вовремя выплатили все кредиты.

Тогда бы господин С. вряд ли стал клеветать на одну из самых эффективных энергетических организаций Ленобласти и выдумывать истории про отключение тепла на Приморской. Все перечисленные моменты в обращении в прокуратуру даже при самом минимальном рассмотрении тянут на нарушение деловой репутации Выборгтеплоэнерго. Не исключено, что ВТЭ прибегнут к защите своих интересов.

Так зачем же было писать кляузу? Еще раз:

По состоянию на текущую дату ТСЖ "Движенец" имеет основную задолженность перед АО "Выборгтеплоэнерго" по оплате потребленных коммунальных ресурсов (тепловая энергия и горячее водоснабжение) в размере 770 717 рублей. Задолженность образовалась за период 2-4 кварталов 2017 года и 2-3 квартал 2018 года. АО "Выборгтеплоэнерго" регулярно применяются меры принудительного взыскания задолженностей за потребленные коммунальные ресурсы с использованием судебных арбитражно-процессуальных процедур.

А в "Движенце" игнорируют суды уже не первый год. Бесконечно так продолжаться не может - нужно или платить (а деньги жильцов уже потрачены), или хитрить. Так что не надо быть экспертом, чтобы расценить подобное заявление как попытку повлиять на непреклонную позицию ВТЭ. Мол, придут прокуроры с проверкой, закошмарят, запугают… глядишь, энергетикам будет не до "партнеров". Вот только уже сейчас очевидно - эта попытка провалилась, так как была основана на домыслах и недостоверных фактах.

Правда же заключается в следующем. Всю зиму тепловой ресурс подавался в дома на Приморской улице, несмотря на долги ТСЖ "Движенец". "Выборгтеплоэнерго" даже не пыталось намекнуть ТСЖ, что отключит тепло за неуплату. Да, над городом нависала угроза отключения газа со стороны "Газпрома". Но в ВТЭ сначала перешли на мазут (и продержались осень), а затем выплатили все долги и с декабря по март Выборг больше не вспоминал об угрозах монополиста.

Самое смешное, что теперь у прокуратуры есть все основания для проверки ТСЖ "Движенец". Был ли корыстный умысел в их заявлении? Хотели ли они таким образом отсрочить платежи по старым долгам? Планируют ли злостные неплательщики и в 2019-м году тратить деньги жильцов по своему усмотрение (а новые долги очевидно навлекут новые риски отключения тепла со стороны "Газпрома")? Вопросы, на которые должны дать ответ компетентные органы. В противном случае уже их можно будет заподозрить в бездействии.