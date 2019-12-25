Житель Петербурга присвоил себе выплаты на детей в условиях пандемии

Выплаты получили бывшие мужья и не собираются делиться.

В понедельник, 22 июня, стало известно, что некоторые петербурженки не могут получить "коронавирусные" пособия на детей. О том, что именно произошло, разобрался "АиФ-Петербург".

Жительницы оформили пособия, которые получили их бывшие мужья. Как оказалось, не все отцы готовы делиться деньгами со своими детьми. Так, девушки много раз пытались оформить выплаты на сайте Госуслуг, но каждый раз приходило уведомление о сбое или о том, что пособие уже оформлено. Операторы горячей линии подтвердили: выплаты уже перечислены бывшим мужьям.

Одна из матерей решила разобраться в деле с юристами, ее примеру последовали и другие матери. Чем закончится история, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что гендиректора петербургской компании уличили в выводе миллиарда рублей за границу.

Фото: Piter.TV