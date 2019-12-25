Гендиректора петербургской компании уличили в выводе миллиарда рублей за границу

Валютными операциями злоумышленник занимался с целой группой подельников.

Гендиректор одной из коммерческих фирм Петербурга вместе с помощником и бухгалтером стал фигурантом уголовного дела о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД, предварительное расследование дела уже завершено.

Как считает следствие, подельники вместе с иными лицами в период с января 2015 по апрель 2017 года зарегистрировали в Петербурге, Москве и области несколько юрлиц. Также злоумышленники обеспечили поступление на счета этих юрлиц денег, зачисляемых по фиктивных основаниям. После эти средства переводились на счеты иностранных подконтрольных юрлиц под видом оплаты дорогого промышленного оборудования, якобы импортируемого из-за границы. На счету фигурантов оказалось 12 эпизодов по переводу денег в иностранной валюте с использованием подложных документов. В общей сложности аферисты перевели порядка миллиарда рублей за границу. Дело направлено в Московский районный суд.

Ранее мы рассказывали, как петербургские мошенники списали 4 млн рублей с 754 банковских счетов и прогуляли деньги в интернет-магазинах.

Фото: Piter.TV