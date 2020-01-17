Жириновский прокомментировал избиение пассажира в московском метро

Политик заявил о необходимости создания системы контроля и отслеживания потенциальных преступлений.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что напавшим на пассажира в метро уроженцам Дагестана гражданам необходимо вменять самые жесткие сроки заключения. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По мнению политика, для отбывших наказание нужно создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений.

И спасибо председателю следственного комитета – дал команду немедленно переквалифицировать дело. Какое хулиганство? – покушение на убийство, это потенциальные убийцы <…> Возможно кто-то выпил, у кого-то там криминальное прошлое. Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел были под контролем. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Напомним, инцидент произошел вечером 4 октября на синей метке московского метро. Трое приезжих с Северного Кавказа вели себя агрессивно в отношении находящихся в вагоне. В результате словесного конфликта с одним из пассажиров, который затупился за девушку, злоумышленники жестоко его избили, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был госпитализирован. Нападавших задержали при выходе из метро. При этом они угрожали полицейским ножом и перцовым баллончиком. Центральный аппарат СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти. Все трое арестованы.

Ранее мы сообщали, что председатель Следственного комитета России России Александр Бастрыкин представит к награде Романа Ковалева, которого избили в метро Москвы после того, как он заступился за девушку

Видео: Youtube/Соловьев Live