Автоледи на "Рено" погибла в ДТП со встречной машиной на Ям-Ижорском шоссе

"Хендай" выехала на встречную полосу, где и врезалась в иномарку.

В девятом часу утра в пятницу, 19 марта, на пятом километре Ям-Ижорского шоссе произошло смертельное ДТП. Как стало известно Piter.TV, столкнулись "Хендай" и "Рено".

Известно, что 35-летняя автоледи на "Хендай" по неустановленной причине выехала на встречную полосу, где врезалась во встречный "Рено" под управлением 60-летней жительницы Шушар. В результате ДТП водитель "Рено" погибла на месте от полученных травм, водитель и пассажирка "Хендай" получили различные травмы и были госпитализировали в тосненскую больницу.

По факту ДТП ведется проверка.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург