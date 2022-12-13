Женщина на электросамокате сбила восьмилетнюю девочку в центре Петербурга

Школьницу отпустили домов после оказания медицинской помощи.

Спустя совсем немного времени после открытия сезона кикшеринга в Северной столицы произошло первое происшествие с участием электросамоката: как стало известно Piter.TV, женщина сбила 8-летнюю девочку в Адмиралтейском районе.

Ребёнок пострадал у дома № 15 по 6-й Красноармейской улице. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, школьница была доставлена в больницу.

К счастью, пострадавшая не получила серьёзных физических повреждений. Её отпустили домой после оказания медпомощи.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец прокатился по льду Фонтанки на электросамокате.

Фото: Piter.TV