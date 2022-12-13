Женщина на электросамокате сбила восьмилетнюю девочку в центре Петербурга

Спустя совсем немного времени после открытия сезона кикшеринга в Северной столицы произошло первое происшествие с участием электросамоката: как стало известно Piter.TV, женщина сбила 8-летнюю девочку в Адмиралтейском районе.
Ребёнок пострадал у дома № 15 по 6-й Красноармейской улице. Очевидцы инцидента вызвали скорую помощь, школьница была доставлена в больницу.
К счастью, пострадавшая не получила серьёзных физических повреждений. Её отпустили домой после оказания медпомощи.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржец прокатился по льду Фонтанки на электросамокате.
Фото: Piter.TV
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