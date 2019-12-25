Петербургский завод Hyundai возобновляет производство

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Петербурге вернулся к работе в две смены на текущей неделе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что с 12 по 15 мая на предприятии ежедневно будут выпускать порядка 700 автомобилей для российского рынка и экспорта. О дальнейшем графике работы сообщат позднее. На заводе продолжат следовать рекомендациям, связанным с распространением коронавируса в городе: сотрудников снабдят средствами защиты.
Завод Toyota в Петербурге также возобновил производство.
Фото: Piter.TV
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