Петербургский завод Hyundai возобновляет производство

Работа на предприятии снова пойдет в две смены.

Завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в Петербурге вернулся к работе в две смены на текущей неделе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что с 12 по 15 мая на предприятии ежедневно будут выпускать порядка 700 автомобилей для российского рынка и экспорта. О дальнейшем графике работы сообщат позднее. На заводе продолжат следовать рекомендациям, связанным с распространением коронавируса в городе: сотрудников снабдят средствами защиты.

Завод Toyota в Петербурге также возобновил производство.

Фото: Piter.TV