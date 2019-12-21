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В МИД прокомментировали санкции США против "Северного потока — 2"

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Мария Захарова отреагировала на решение Минфина США в своих социальных сетях.

Представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на новости о новых санкциях США против "Северного потока - 2". 

Решение Минфина она назвала "ордером на экономический арест". В своем Facebook она отметила, что государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики. Захарова подчеркнула, что американская идеология "жизни взаймы" не выдержала мировой конкуренции. 

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", 
- подытожил представитель МИД РФ 

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

Видео: YouTube / The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play

Теги: мария захарова, мид россии, санкции сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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