Захарова вызовет в МИД дипломатов США из-за постов о протестах

Официальный представитель российского МИДа жестко прокомментировала политическую активность американской дипмиссии в РФ.

Мария Захарова прокомментировала действия американских дипломатов в контексте массовых протестов российских граждан, прошедших 23 января. Официальный представитель МИД РФ осудила тот факт, что посольство США и отдельные дипломаты поддержали оппозиционную активность. Мария Захарова пригрозила коллегам "вызовом на ковер": по словам женщины-дипломата, провинившихся в ближайшее время пригласят на переговоры. Об этом она заявила в эфире "Соловьев Live"-

Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова отдельно сакцентировала внимание зрителей на том, что американские коллеги якобы провоцировали протестующих на определенные действия. В том числе, ее возмутила как напечатанная посольством "карта маршрутов", так и указанный на ней текст про "поход на Кремль".

Вот это вообще выходит за какие-либо рамки. Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее мы сообщили, что представители Госдепа осудили действия российских силовиков во время протестных акций в поддержку Алексея Навального.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE