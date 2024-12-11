Задержан склонявший бойцов ВС РФ к переходу на сторону ВСУ сторонник "Азова"*

Большая часть туловища мужчины покрыта нацистскими татуировками.

На территории российской столицы задержан сторонник "Азова", склонявший российских военнослужащих к переходу на сторону Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ РФ. В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что гражданин, являясь неонационалистом, еще до начала проведения специальной военной операции неоднократно выезжал на территорию Украины. Там он установил контакт с командиром одного из подразделений батальона, а затем вступил в его ряды. С момента начала СВО фигурант расследования по заданию иностранных кураторов знакомился в социальных сетях с бойцами ВС РФ и пытался склонить их на сторону врага.

Задержан житель Москвы 1993 года рождения, причастный к деятельности украинского военизированного националистического объединения, признанного террористическим на территории РФ. пресс-служба УФСБ РФ по столице

*организация признана террористической и запрещена в России

Житель Херсонской области получил 12,5 лет колонии за госизмену.

Фото и видео: Telegram / УФСБ России по Москве