Житель Херсонской области получил 12,5 лет колонии за госизмену

Владимир Сальдо рассказал о решении областного суда в отношении 62-летнего местного жителя.

Житель Херсонской области получил 12,5 лет в колонии строгого режима за государственную измену. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале глава нового российского региона Владимир Сальдо со ссылкой на информацию, размещенную прокуратурой и силовиками. Известно, что областной суд вынес обвинительный приговор по по расследованию в отношении 62-летнего мужчины. Злоумышленник кроме срока заключения также получил 1,5 года ограничения свободы и штраф в размере 350 тысяч рублей. Стороне обвинения удалось доказать, что осуждённый сделал несколько денежных переводов на банковский счёт украинской гражданки. Она в свою очередь использовала средства на нужды боевиков из киевского режима. Теперь пожилого жителя Херсонщины ждёт длительное тюремное заключение.

Дорогие земляки, напоминаю, финансирование вражеских формирований — это не просто аморальный поступок, а уголовное преступление, подрывающее безопасность страны. Вычислят всех пособников врага, их ждёт суровое наказание. Владимир Сальдо, глава Херсонской области

ФСБ задержала жителя Ростова-на-Дону за шпионаж.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо