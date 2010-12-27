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В Петербурге 25-летнего фальшивомонетчика могут посадить на 15 лет
Сегодня, 18:25
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nadiputintseva
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В Петербурге 25-летнего фальшивомонетчика могут посадить на 15 лет

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В суд передано дело об аресте жителя республики Коми, которого задержали при сбыте поддельных пятитысячных купюр.

15 ноября в Куйбышевском районном суде было удовлетворено ходатайство Следственной службы УМВД. 25-летнего мужчину, подозреваемого в фальшивомонетничестве,  заключили под стражу на 2 месяца. Молодому человеку грозит статья 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг), сообщает "Фонтанка".

Подозреваемого задержали 14 ноября после обращения в полицию продавца мобильных телефонов. Он сообщил, что принял от мужчины подозрительную купюру номиналам в 5 тыс. рублей. Инцидент произошел в переходе на Невском проспекте 2 ноября.

Оперативники провели обыск по адресу фактического проживания арестованного. Несмотря на то, что сам он отказывается от дачи показаний, в квартире обнаружили еще поддельные купюры общей суммой в 300 тыс. рублей, что доказывает умысел обвиняемого.

Если следствие докажет, что преступник являлся частью организованной группы, ему может грозить заключение сроком на 15 лет.  

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Теги: мошенничество , новости спб , происшествие
Категории: Новости СПб

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