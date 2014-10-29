За неделю в Петербурге экологические службы собрали 14,4 тонн опасных отходов

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" совершили 10 выездов в связи с поступлением сигналов о возможном загрязнении акваторий в Северной столице.

Свыше 14,4 тонн опасных отходов в Петербурге собрали экологические службы на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

С 29 июля по 4 августа городские аварийные экологические службы приняли 355 сообщений от горожан по вопросам экологической безопасности. Сотрудники экологической аварийной службы ГУП "Экострой" выполнили 24 выезда. Они приняли 650 килограммов нефтесодержащих отходов и 74 килограмма люминесцентных ламп.

Кроме того, специалисты СПб ГКУ "Пиларн" совершили 10 выездов в связи с поступлением сигналов о возможном загрязнении акваторий водных объектов города. Местные жители заметили масляные пятна в воде. Экологи обработали активной пеной акваторию Большой Невки в районе Яхтенного моста.

На улице Салова у дома 72 возле канализационного люка специалисты собрали 200 килограммов нефтеводяной смеси. Также 13,7 тонн опасных отходов приняли специалисты от горожан в рамках функционирования системы приема опасных отходов от населения.

Ранее мы писали, что штрафы за незаконную выгрузку отходов ввели в Ленобласти.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Kandinsky 3.1)