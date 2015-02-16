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Языковой закон помешал журналистам из Украины взять интервью у грузинского политолога

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Эксперт отметил, что не до конца понял вопрос.

Украинские журналисты не смогли пообщаться с экспертом из Грузии из-за закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 

В прямом эфире телеканала "Украина 24" ведущий задал спикеру вопрос на украинском языке, на что собеседник попросил его говорить по-русски. Журналист ответил, что не может выполнить его просьбу. 

После этого эксперт спросил, может ли он отвечать на грузинском языке и добавил, что не может отвечать на вопрос, который не понимает до конца. В итоге интервью не состоялось.

Видео: YouTube / Украина 24

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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