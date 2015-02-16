Языковой закон помешал журналистам из Украины взять интервью у грузинского политолога

Эксперт отметил, что не до конца понял вопрос.

Украинские журналисты не смогли пообщаться с экспертом из Грузии из-за закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В прямом эфире телеканала "Украина 24" ведущий задал спикеру вопрос на украинском языке, на что собеседник попросил его говорить по-русски. Журналист ответил, что не может выполнить его просьбу.

После этого эксперт спросил, может ли он отвечать на грузинском языке и добавил, что не может отвечать на вопрос, который не понимает до конца. В итоге интервью не состоялось.

Видео: YouTube / Украина 24