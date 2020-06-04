Мировые СМИ: ядерная доктрина Путина стала сигналом Вашингтону

Западная пресса активно отреагировала на новость о подписании президентского указа "Об основах государственной политики в сфере ядерного сдерживания".

Указ Владимира Путина, обновивший основы госполитики в сфере ядерного сдерживания, встревожил западную общественность. Накануне мировые СМИ вышли с заголовками о том, что Дональд Трамп должен обратить внимание на это решение российского лидера. Такие агентства и издания как Associated Press, Globe and Male, Daily Express и Nikkei оценили случившееся как "сигнал Вашингтону" и новый виток "ядерного противостояния" двух держав.

В частности, аналитики признают, что Дональд Трамп в какой-то мере подтолкнул президента России к такому решению. Случившееся журналисты Associated Press объяснили попытками Вашингтона добиться явного превосходства над Москвой в ядерной отрасли. Эксперты и колумнисты считают, что этот шаг со стороны РФ нужно воспринимать не как вызов или агрессию, а как приглашение к переговорам. Источники, в частности, указывают на заинтересованность Владимира Путина и его администрации в продлении договора СНВ-3.

Напомним, обновленный текст доктрины допускает применение ядерного оружия в ответ использование обычных вооружений, если в этом случае под угрозу поставлено само существование государства. Ранее использование такого вооружение могло быть оправдано только в качестве симметричного ответа на чью-либо ядерную атаку.

Видео: YouTube / The White House, MSNBC, CBS News, NBC News

Фото: appnews.com