По данным НАТО, Су-27 смогли попасть в воздушное пространство Дании.

Washington Examiner заявил о том, что Россия дважды за день унизила ВВС США. Военный обозреватель Том Роган заявил о том, что недавно РФ провела две успешные операции против сил североатлантического альянса в Европе. В обоих случаях Минобороны смогли перехватить американские бомбардировщики B-52.

В одном из них Россия смогла успешно проникнуть в суверенное воздушное пространство государства-члена НАТО и, следовательно, в сеть противовоздушной обороны блока статья Washington Examiner

Автор уверен, что командование НАТО должно было предвидеть то, что полет американского самолета подвержен высокому риску перехвата со стороны РФ. По словам Рогана, Москва не любит, когда около калининградского анклава, в районе Польши и Литвы, появляются иностранные самолеты. Специалист удивлен, что бомбардировщики из США не сопровождались дружественными истребителями. В результате самолет Су-27 России преследовал борт B-52 в воздушном пространстве Дании, по заявлению НАТО. В ответ на это датские военные подняли в небо истребители F-16, размещенные на базе в Войенсе.Однако экипажи не успели перехватить российские самолеты.

После этих событий, Россия перехватила еще один самолет США над Черным морем. В этот раз НАТО также не обеспечило бомбардировщику эскорт из боевой авиации. Роган назвал обе операции тактическим провалом блока НАТО, так как Россия смогла безнаказанно нарушить границы ПВО НАТО.

Forbes назвал полет B-52 ВВС США у границ РФ операцией по разведке ПВО.