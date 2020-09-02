Washington Examiner: Россия и НАТО могут начать бой за Белоруссию. В СМИ отмечается, что в первую очередь политическая нестабильность в республике рассматривается западным сообществом через призму отношений Запада и РФ.
Военный обозреватель Януш Бугайски заявил о том, что положение дел в Минске может привести к тяжелым последствиям для страны. В частности, автор не исключает возможности начала открытого конфликта между Москвой и североатлантическим альянсом. Эксперт напомнил, что Александр Лукашенко обратился к Кремлю за помощью. Владимир Путин в ответ на это заявил о создании резерва силовиков. В Washington Examiner уверены, что российское вмешательство в дела Белоруссии активизирует силы НАТО у западных границ республики.
Москва может посчитать уместным военное вмешательство для недопущения сближения Беларуси с Западом...Кремль, вероятно, будет настаивать на размещении в Белоруссии постоянных военных баз ВС РФ
Януш Бугайски, военный обозреватель
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Автор, как мне кажется, очень хочет конфликта между Россией и НАТО! Но, прежде всего, Беларусь вступит в бой, как 1941 году... Только автор забыл, что один выстрел со стороны Прибалтики или Польши - это война на всю Европу! Не исключено, что Россия при этом вернет себе обратно Литву, Латвию и Эстонию! А так же часть белорусских территорий в Польше: Белосток и Сувалки, которые отдал ей Сталин в 1945 году на Потсдамской конференции.