В Washington Examiner прокомментировали обстановку в Белоруссии, которая может привести к конфронтации РФ и НАТО.

Washington Examiner: Россия и НАТО могут начать бой за Белоруссию. В СМИ отмечается, что в первую очередь политическая нестабильность в республике рассматривается западным сообществом через призму отношений Запада и РФ.

Военный обозреватель Януш Бугайски заявил о том, что положение дел в Минске может привести к тяжелым последствиям для страны. В частности, автор не исключает возможности начала открытого конфликта между Москвой и североатлантическим альянсом. Эксперт напомнил, что Александр Лукашенко обратился к Кремлю за помощью. Владимир Путин в ответ на это заявил о создании резерва силовиков. В Washington Examiner уверены, что российское вмешательство в дела Белоруссии активизирует силы НАТО у западных границ республики.

Москва может посчитать уместным военное вмешательство для недопущения сближения Беларуси с Западом...Кремль, вероятно, будет настаивать на размещении в Белоруссии постоянных военных баз ВС РФ Януш Бугайски, военный обозреватель

Стратегические ядерные силы России и США сравнили в Китае.

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