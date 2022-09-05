В результате инцидента пострадали два человека.

Взрыв у здания российского посольства в Кабуле устроил террорист-смертник. Соответствующее заявление сделали представители информационного агентства The Reuters. Известно, что трагедия зафиксирована вблизи ворот российской дипломатической миссии. В злоумышленника выстрелила охрана властей Афганистана, когда мужчина приближался к зданию.

Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле. сообщение СМИ

В настоящее время пострадавшими при инциденте считаются два человека. Речь идет об одном дипломате и охраннике посольства. Взрыв преступник совершил в тот момент, когда представитель РФ вышел к населению страны, которые стояли в очереди на получение визы.

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Фото и видео: Telegram / SHOT