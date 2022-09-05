В городе Мохали пострадали несколько десятков человек.

Падение аттракциона с людьми в Индии попало на видео. Трагедия произошла в ночное время на территории местного города Мохали, расположенного в провинции Пенджаб. Согласно информации от экстренных ведомств, на землю обрушилась "Башня свободного падения", на которой находились отдыхающие. Люди упали с высоты 15 метров. На кадрах очевидцев видно, что кабмина летит вниз, после чего ударяется о площадку. На текущий момент известно о нескольких десятков травмированных. Из них 16 пострадавших были госпитализированы.

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Фото и видео: Telegram / BAZA