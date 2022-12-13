Взрыв на Университетской набережной: хронология событий

Военкор Владлен Татарский погиб на месте случившегося.

Сегодня, 2 апреля, в 18:13 прогремел взрыв в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, дом № 25. Piter.tv восстановил хронологию событий.

В 17.00 в заведении началась встреча с военкором Владленом Татарским. В 18:10 участница творческого вечера подарила спикеру программы статуэтку. Спустя три минуты произошел взрыв. Сама "фанатка" Татарского скрылась с места трагедии. Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины. Добавим, что позже появилась информация, что женщина пришла в кафе с двумя мужчинами, на спинах у которых были черные рюкзаки.

Владлен Татарский погиб на месте случившегося.

Прокуратура Василеостровского района начала проверку после теракта на Университетской набережной. Группа сотрудников ГУУР МВД России направлена в Санкт-Петербург для оказания помощи в установлении и задержании лиц, причастных к взрыву в кафе.

Известно, что организаторы мероприятия выбрали для творческого вечера городское кафе намеренно, здесь возможно было "принять определенные меры безопасности". Были ли на входе охранники и металлодетекторы, история умалчивает.

В результате взрыва пострадали 23 человека. Среди них есть ребенок. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, угрозы жизни нет. Четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Движение в сторону кафе "Стрит-бар" по Университетской набережной перекрыли. Автобусы в этом районе свернули с привычных маршрутов.

В 21:05 стало известно, что девушка, которая подарила военкору статуэтку, находится в одной из больниц города. Ее поместили в шоковую палату. Пострадавшая нахадится в средней степени тяжести. Ее личность пока не смогли установить, так как у пациентки нет документов. Пока не выяснили, причастна ли девушка ко взрыву и является его исполнителем, или же ее могли использовать втемную.

Подробности уточняются.

Видео: Телеграм / Shot