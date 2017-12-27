Все происшествия Петербурга за 12 января: фото и видео

Piter.tv подготовил традиционную подборку происшествий за сутки. Что произошло 12 января в Санкт-Петербурге можно в данном материале.

12 января в Санкт-Петербурге, как и в любой другой день случалось не мало происшествий. Сегодня в городе сложилась картина не самым лучшим образом. За пятницу произошло много трагичных историй о которых мы расскажем вам в этом материале.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 12 января: обзор происшествий за сутки:

1. В Шушарах собутыльники до смерти забили знакомого молотком. В Пушкинском районе Петербурга задержали пятерых местных жителей, которые в пьяном угаре убили друга. Выяснилось, что мужчину забили молотком в Шушарах. После таких историй становится не понятно: все же лучше иметь 100 друзей или 100 рублей?

2.В Петербурге погибла женщина из-за грубых нарушений врачей . Жуткая история о том, как люди доверяют врачам и надеются на помощь, а в итоге получают страшные известия. В Санкт-Петербурге женщина скончался от грубой ошибки врачей, которые пытались вылечить от послеродового геморроя. "Скорая помощь" везла из Центра простатологии на Фурштатской" в Мариинскую больницу пациента в состоянии клинической смерти. Спасти женщину не удалось.

3.В Петербурге будут судить ревнивца, напавшего с ножом на знакомого жены. В Петербурге представители Следственного комитета предъявили обвинение мужчине, который набросился с ножом на знакомого жены. Супруга хотела уйти из дома из-за регулярных побоев. Помочь перевезти вещи она попросила своего друга. Однако, рассерженный муж не выдержал напряжения, и напал на молодого человека.

4. На Латышских Стрелков ограничили движение из-за разлившегося кипятка. Уже привычная ситуация для петербуржцев, но легче от этого не становится. Очередная коммунальная авария произошла в Северной столице. На проезжую часть газоны и тротуар вытекла горячая вода. Участок улицы превратился в лужу кипятка. Район окутал густой туман из-за аварии.

5. На Колпинском шоссе понадобился вертолет из-за серьезного ДТП . Пожалуй самая печальная история за сегодняшний день. Маршрутка с пассажирами на скорости влетела в стоящую фуру. В результате аварии 12 человек пострадали. Известно, что водитель получил серьезные травмы ног, его госпитализировали на вертолете. В тяжелом состоянии находится женщина, а здоровье остольных оценивается средне тяжелым.

Фото и видео: Pixabay, Piter.tv