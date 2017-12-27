В Петербурге будут судить ревнивца, напавшего с ножом на знакомого жены

В Московском районе предъявлено обвинение петербуржцу, не желавшему отпускать супругу из дома.

В Московском районе Петербурга представители Следственного комитета предъявили обвинение мужчине, который набросился с ножом на знакомого жены. Сообщается, что супруга собралась уйти из дома из-за регулярных побоев. Помочь перевезти вещи она попросила своего друга.

Однако, рассерженный муж не выдержал напряжения, и напал на молодого человека.

Инцидент произошел 11 января. В квартире на Московском шоссе местный житель напал на знакомого с холодным оружием. В результате атаки пострадавший получил ранение в шею. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать.

В настоящее время подозреваемый задержан.