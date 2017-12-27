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В Петербурге будут судить ревнивца, напавшего с ножом на знакомого жены
Сегодня, 13:28
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lesjasap
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В Петербурге будут судить ревнивца, напавшего с ножом на знакомого жены

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В Московском районе предъявлено обвинение петербуржцу, не желавшему отпускать супругу из дома.

В Московском районе Петербурга представители Следственного комитета предъявили обвинение мужчине, который набросился с ножом на знакомого жены. Сообщается, что супруга собралась уйти из дома из-за регулярных побоев. Помочь перевезти вещи она попросила своего друга.
 
Однако, рассерженный муж не выдержал напряжения, и напал на молодого человека.
Инцидент произошел 11 января. В квартире на Московском шоссе местный житель напал на знакомого с холодным оружием. В результате атаки пострадавший получил ранение в шею. Мужчину пришлось экстренно госпитализировать. 
 
В настоящее время подозреваемый задержан.
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Теги: московский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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