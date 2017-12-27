В Петербурге погибла женщина из-за грубых нарушений врачей

В Петербурге скончалась женщина из-за ошибок врачей. У пациентки был простой послеродовой геморрой.

В Санкт-Петербурге женщина скончался от послеродового геморроя. "Скорая помощь" везла из Центра простатологии на Фурштатской" в Мариинскую больницу пациента в состоянии клинической смерти. Спасти женщину не удалось.

В Следственном комитете Центрального района возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 30-летней женщины Гулсоры Джалал-Ахуновой. Женщина перебралась вместе со своей семьей в Санкт-Петербурге из Узбекистана.

Гулсора обратилась в клинику с послеродовыс геморроем. В центре простатологии ей поставили диагноз "парапрокотит" (воспалительный гнойный процесс в тканях, окружающих прямую кишку). Известно, что муж погибшей отвез ее утром на Фурштатскую. Через некоторое время по возвращению в клинику, ему сообщили, что жена находится в Мариинской больнице. Там врачи отделения сердечно-сосудистой реанимации поставили страшный диагноз: "аллергическая реакция немедленного типа по типу анафилактического шока на наропин. Клиническая смерть через фибрилляцию желудочков. Сопутствующий диагноз: хронический геморрой".

Все началось с того, что в центре простатологии пациентка пожаловалась на боли, в результате поставили предварительный диагноз "сфинктероспазм, болевой синдром, острая анальная трещина, острый анальный паропроктит". Для того, чтобы убедится в диагнозе, врачи решили сделать перианальную блокаду с применением местного анестетика - "Наропин". Однако после его введения у пациентки начались судороги, "похожие по внешним проявлениям на эпилептические. Через несколько минут приступ прекратился, вызвали еще одного хирурга. В 17.40 случился тот же приступ. Тогда был вызван врач-уролог. В 17.50 - третий приступ судорог с остановкой дыхания, через 3 минуты - остановка кровообращения. Сотрудники клиники вызвали "скорую помощь" и в 18.12 бригада уже восстановила сердечный ритм на 10-й минуте и увезла пациентку в Мариинскую больницу.

Позже эксперты определили дефект процедуры инфильтрационной анестезии: Выявлено, что введение 85 мл раствора местного анестетика, конкретно в этом случае, было избыточно. Также, судмедэксперты отмечают в заключении, что одной аспирационной пробы недостаточно, поскольку для профилактики попадания анестетика в кровеносный сосуд нужно проводить пробы не единожды во время всего периода введения препарата. Кроме того, установлены серьезные нарушения инструкции: после первого приступа судорог пациентке продолжали вводить "Наропин". И в это время не проводился мониторинг состояния женщины.