На Сахалине медики случайно задушили месячного младенца

Врачи ввели интубационную трубку вместо трахеи в пищевод.

21 января в больнице Тымовска на Сахалине из-за врачебной ошибки погиб младенец.

Малыш родился в конце декабря 2018 года. 21 декабря он поступил в больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция". Во время осмотра младенцу резко стало хуже, и медики приняли решение перевести его в реанимационное отделение. Вскоре мальчик скончался.

Установлено, что утром 21 января малолетний госпитализирован в больницу с диагнозом – "острая кишечная инфекция". В ходе осмотра мальчика в условиях приемного отделения больницы его самочувствие ухудшилось. При этом дежурным врачом принято решение об экстренном переводе ребенка в реанимационное отделение и проведении реанимационных мероприятий. СУ СК РФ по Сахалинской области

Согласно экспертизе предварительная версия смерти малыша "механическая обтурационная асфиксия". В реанимации младенцу ввели интубационную трубку вместо трахеи в пищевод.

По факту смерти младенца в медицинском учреждении возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Исходя из обстоятельств произошедшего, следствием назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить не только точную причину смерти мальчика, но и ответить на вопрос о возможной причинно-следственной связи между действиями медицинских работников и гибелью малолетнего. СУ СК РФ по Сахалинской области

В настоящее время изъята медицинская документация, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение лиц, виновных в смерти ребенка, к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.