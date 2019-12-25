Врач Васильева оценила опасность красных огней на шоу Сергея Лазарева для фанатов

Некоторые зрители пожаловалась на яркие красные прожекторы, которые били по глазам и мешали смотреть шоу артиста.

На выступлении певца Сергея Лазарева в Санкт‑Петербурге один из зрителей пожаловался на появление "зайчиков" в глазах. Мужчина связал это с интенсивными красными огнями, использовавшимися в световом шоу. В беседе с изданием 360.ru врач‑офтальмолог Ольга Васильева объяснила, что такое явление может быть не связано со зрением.

По словам специалиста, "зайчики" нередко возникают после взгляда на яркий источник света, например, на лампочку или вспышку фотоаппарата. Механизм этого эффекта связан с микровозбуждением нейронов: их активность временно снижается, из‑за чего и появляются зрительные артефакты. Как правило, такое состояние длится не более полутора минут, а затем проходит самостоятельно. Если же дискомфорт сохраняется дольше, необходимо проконсультироваться с врачом.

Васильева также напомнила о риске ожога сетчатки или роговицы, который он возникает из‑за воздействия яркого солнечного света. Симптомами такого повреждения могут быть пятна перед глазами или выпадение отдельных фрагментов изображения (например, букв при чтении). В подобных случаях требуется как можно скорее обратиться к офтальмологу.

Отдельно врач обратила внимание на ситуацию, когда вспышки или иные зрительные помехи возникают без внешнего светового воздействия в спокойном состоянии. Это может сигнализировать о серьёзных изменениях в структуре глаза, в частности о разрыве или отслойке сетчатки. Такая симптоматика считается экстренной и осмотр специалиста в этом случае нужен в кратчайшие сроки.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)