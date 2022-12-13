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Власти Петербурга почти вдвое сократят сроки проведения госзакупок
Сегодня, 19:09
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Власти Петербурга почти вдвое сократят сроки проведения госзакупок

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Сроки проведения закупок по программе "Эффективный регион" сократят с 44 до 25 дней.

Стало известно, что проекты, разработанные комитетом по государственному заказу по программе "Эффективный регион", сократят сроки проведения закупок с 44 до 25 дней. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного. 

В пресс-службе отметили, что это существенная экономия времени для нас и для поставщиков товаров и услуг. В Смольном добавили, что 97% органов власти Петербурга участвуют в программе "Эффективный регион".

Ранее с петербуржцев взыскали 1,1 млрд рублей долгов за тепло. На предприятии подчеркнули, что в случае неоплаты потреблённой тепловой энергии потребителю придётся не только погасить долг, но также выплатить неустойку и судебные издержки.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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