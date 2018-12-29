Власти Петербурга планируют в 2019 году завершить социальные объекты города

На заседании правительства состояние строительного комплекса города было признано неудовлетворительным.

Власти Петербурга в 2019 году решат проблему затянувшегося строительства социальных объектов: школ, детских садов и больниц. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора после объезда Адмиралтейского района:

Город испытывает нехватку садиков и школ не только в новостройках, но и в центральной части. "Центральной частью тоже нужно заниматься, потому что там необходимы современные детсады, школы..., особое внимание мы сейчас уделяем долгостроям.

На заседании правительства состояние строительного комплекса города было признано неудовлетворительным. В Северной столице не построен ряд объектов: 20 школ, столько же детских садов, 18 поликлиник и диспансеров, 3 жилых дома и 6 культурно-досуговых центов. В 2019 году проведут строительство 21 социального объекта.

Фото: Piter.TV