"Сент-Луис" обыграл соперников со счетом 8:3.

Владимир Тарасенко набрал три очка в матче с "Нэшвиллом". Игра проводилась в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги на домашнем стадионе "Бриджстоун-Арена". Гостями ледового поля в Нэшвилле стали представители "Сент-Луис Блюз". Они выиграли у оппонентов с результатом 8:3.

Российский форвард из "Сент-Луиса" набрал три результативных очка. Он забил один гол, а также совершил две голевые передачи сокомандникам. К 69-й игре текущего розыгрыша НХЛ на счету нападающего записано уже 76 (33 гола и 43 результативных действий). Твоими действиями Тарасенко продлил собственную голевую серию до пяти матчей. Контракт нападающего с клубом завершается после сезона 2022-2023 года.

Сейчас "Сент-Луис" располагается на втором месте в Западной конференции. "Нэшвилл" находится на седьмом месте.

"Вашингтон" восьмой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ.

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