"Вашингтон" восьмой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

Команда стала последней, вышедшей в турнир из Восточной конференции.

"Вашингтон" восьмой раз подряд вышел в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Команда гарантировала свое участие по результатам победы на ледовой арене клуба из "Торонто" над "Нью-Йорк Айлендерс". Домашняя игра завершилась с результатом 4:2. Она проводилась в рамках регулярного чемпионата.

В данный момент на счету "Вашингтона" записано 94 очка в 75 играх. Хоккейная команда занимает четвертую позицию в рейтинге Столичного дивизиона. В этап плей-офф НХЛ выходят три лучших клуба из каждого дивизиона, а также две сильнейшие команды заявленных конференций из числа не попавших в тройку своего дивизиона. Столичные спортсмены стали теперь недосягаемы для занимающего девятое место в Восточной конференции "Нью-Йорк Айлендерс". "Вашингтон Кэпиталз" стал последним клубом плей-оффа турнира из Восточной конференции.

Напомним, что за "Вашингтон" выступают четверо российских хоккеистов: капитан-форвард Александр Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Илья Самсонов. Клуб в 32-й раз в истории франшизы стал участником плей-офф НХЛ. Однажды команда выигрывала Кубок Стэнли. Это происходило в 2018 году. Тогда хоккеисты выиграли в матче против "Вегаса" со счетом 4:1.

Дубль Михеева и гол Любушкина помогли "Торонто" победить "Вашингтон".

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