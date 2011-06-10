Концерт "Вивальди. Времена года"

Музыкальный вечер начнется в 22:30 в Анненкирхе 17 июля. Возрастные ограничения: 0+

На сцене камерного концертного зала Анненкирхе в полной темноте пройдет концерт классической живой музыки. В первом отделении традиционно прозвучит знаменитый цикл "Времена года" Антонио Вивальди. Во второй части будут звучать композиции Чайковского, Моцарта , Брамса и других известных композиторов. Прямо на ваших глазах художник будет создавать живые и красочные картины в технике Эбру , оживляя образы и рисуя не только абстракции, а живописные пейзажи, отсылая к картинам великих художников.

Исполнять произведения мировой классики будут Санкт-Петербургский оркестр Olympic Orchestra.

Продолжительность концерта: 80 минут, идет без антракта.

Фото: ВКонтакте / Анненкирхе, лютеранская церковь св. Анны