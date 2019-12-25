Выставка графики народного художника СССР Алексея Пахомова

Выставка продлится до 15 ноября.

В Большом зале Государственного музея "Царскосельская коллекция" готовят к открытию выставку графики народного художника СССР Алексея Пахомова. На экспозиции представят рисунки 20-30хх годов, объединенные темой родины и вологодской деревни Варламово, где художник провел свое детство.

Жилая изба весной, на пасху, становилась праздничной и нарядной: отец устраивал выставку современного сытинского лубка. Эти картинки хранились у него в подвале, в большом сундуке, и раз в год он их развешивал по всем стенам жилой избы на наделю и более. Такие "выставки" устраивались и в других домах нашей деревни, и пасхальная неделя была для меня большим праздником, я ходил из дома в дом и разглядывал картинки. писал Пахомов

Родившийся в 1900 году Алексей Пахомов прошел через Училище технического рисования Штиглица и Академию художеств, после чего организовал общество "Круг" . Пахомов стал автором монументального панно "Дети Страны Советов", написанного для советского павильона Международной выставки в Париже и награжденного золотой медалью. С 1925 года художник рисовал для детских книг, а также работал в журналах "Новый Робинзон", "Еж", "Чиж", "Костер". С 1939 года известен только как график.

Пахомов руководил мастерской станковой графики в Академическом институте им. Репина на протяжении 25 лет, имел звания профессора и академика, был лауреатом государственных премий.

Вход свободный. Выставка продлится до 15 ноября.

Место: Большой зал Государственного музея "Царскосельская коллекция", Магазейная ул., 40/27

Фото: предоставлено организаторами