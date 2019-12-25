Выставка "Есберген Сабитов. Фигура речи Ксении Шаповаловой"

Выставка продлится до 18 октября.

В спонтанном пространстве "Угол", которое находится на Пушкинской улице, 10, в арт-центре "Пушкинская" проходит фотовыставка. Автор дает зрителю возможность узнать предысторию Ксении Шаповаловой.

Фотограф показал стихи и сочинения Ксении Шаповаловой на человеческом теле. Тело представляет собой символ окружающей атмосферы, которая впитывает все порами, пропускает через свое сознание и оставляет до конца жизни память о дальнейших совершаемых поступках.

Фото: пресс-служба арт-центра "Пушкинская"