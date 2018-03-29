Видео: в районе Вантового моста загорелась фура

Очевидцы и водитель пытались потушить открытое пламя, но безуспешно.

С утра на КАД, в районе Вантового моста загорелась фура. О мощном открытом пламени Piter.TV сообщили очевидцы.

По словам свидетелей происшествия, водитель и другие автолюбители пытались своими силами потушить грузовик с помощью огнетушителей, но безуспешно. Скорее всего, кабина фуры сгорела целиком. На место вызвали пожарных. О пострадавших информации не поступало.

Вантовый неразводной мост через Неву находится на границе Невского района Санкт-Петербурга и Всеволожского района Ленинградской области, в среднем течении Невы. Он соединяет проспект Обуховской Обороны и Октябрьскую набережную.

Фото и видео: Piter.TV