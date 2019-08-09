В центре Краснодара загорелся грузовик

Сегодня утром, 9 августа, в Краснодаре загорелся большегруз.
Очевидцы в социальных сетях сообщили о возгорании на пересечении Уральской и Симферопольской. Как выяснилось, загорелся грузовик. На опубликованных фото и видео в соцсетях видно, что клубы черного дыма поднимаются столбом высоко в небо. На одном из снимков видно, что горит кабина грузовика.
Сегодня ранее: Опубликовано видео момента ДТП туристического автобуса и внедорожника под Новороссийском.
Фото:ВК, ЧП Краснодар
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