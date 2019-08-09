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В центре Краснодара загорелся грузовик

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ЧП произошло на Уральской около 10 утра.

Сегодня утром, 9 августа, в Краснодаре загорелся большегруз.

Очевидцы в социальных сетях сообщили о возгорании на пересечении Уральской и Симферопольской. Как выяснилось, загорелся грузовик. На опубликованных фото и видео в соцсетях видно, что клубы черного дыма поднимаются столбом высоко в небо. На одном из снимков видно, что горит кабина грузовика.

Сегодня ранее: Опубликовано видео момента ДТП туристического автобуса и внедорожника под Новороссийском.

Фото:ВК,  ЧП Краснодар

Видео: ВК,  ЧП Краснодар новости ДТП • Аварии • Происшествия

Теги: горит грузовик, загорелась фура, новости краснодара, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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