Видео: в Выборге вновь прошли плановые уборки дорог от снега

Процесс уборки дорог осложняют легковые автомобили, не убранные с дорог.

Сегодня, во вторник, 5 февраля, в Выборге вновь прошли плановые уборки дорог от снега. Уборка местных дорог и пешеходных зон по-прежнему остается одной из самой злободневной темой.

Напомним, метель и сильные снегопады атакуют город еще с минувших выходных. В администрации отмечают, что несмотря на многочисленные просьбы убрать свои автомобили с проезжей части, местные водители все же остаются непреклонны и игнорируют данные предписания.

В связи с этим, осуществлять уборку улиц становится труднее, в качестве дополнительной силы привлекаются даже дворники. Также отметим, что уборка снега происходит в основном в ночное время.

Видео: Piter.TV