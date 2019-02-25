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Видео: в Выборге прошла Международная конференция "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации"

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Конференцию провели в здании Центральной городской библиотеки Алвара Аалто.  

В минувший вторник, девятнадцатого февраля, в одиннадцать часов дня в городе Выборге состоялась Международная научно-практическая конференция "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации". 

Конференцию провели в здании Центральной городской библиотеки Алвара Аалто.  

Сама конференция приурочена к III Открытому региональному чемпионату "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Ленинградской области". 

Отметим, что проверять работы конкурсантов будут порядка 300 ведущих специалистов нашей страны. А участниками соревнований стали 240 талантливых молодых ученых.

Видео: Piter.TV 

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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