Видео: в Выборге прошла Международная конференция "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации"

Конференцию провели в здании Центральной городской библиотеки Алвара Аалто.

В минувший вторник, девятнадцатого февраля, в одиннадцать часов дня в городе Выборге состоялась Международная научно-практическая конференция "Профессиональное образование в современном мире: традиции и инновации".



Конференцию провели в здании Центральной городской библиотеки Алвара Аалто.

Сама конференция приурочена к III Открытому региональному чемпионату "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Ленинградской области".

Отметим, что проверять работы конкурсантов будут порядка 300 ведущих специалистов нашей страны. А участниками соревнований стали 240 талантливых молодых ученых.

Видео: Piter.TV