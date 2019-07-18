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Видео: на фрегате "Адмирал флота Касатонов" спустили флаг

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Он находился вечером 17-го июля около Университетской набережной.

Мобильный корреспондент Piter.TV заснял фрегат "Адмирал флота Касатонов", когда тот находился на Университетской набережной. В этот момент на корабле спускали флаг. Это было в 22:00 17-го июля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург постепенно прибывают военно-морские суда. В акватории Невы проводятся репетиции военно-морского парада, который состоится 28-го июля. 

Утром 18-го июля на Дворцовой набережной находились малые ракетные корабли. По всей видимости, они тоже участвовали в ночной репетиции. 

В эти дни в Петербурге также ограничено движение транспорта. Они продлятся до 29 июля. 

Также сегодня Piter.TV сообщил о том, что в России хотят ввести штраф за бесплатный проезд по платному участку дороги. 

Видео: Piter.TV 

Теги: адмирал флота касатонов, вмф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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