Видео: на фрегате "Адмирал флота Касатонов" спустили флаг

Он находился вечером 17-го июля около Университетской набережной.

Мобильный корреспондент Piter.TV заснял фрегат "Адмирал флота Касатонов", когда тот находился на Университетской набережной. В этот момент на корабле спускали флаг. Это было в 22:00 17-го июля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург постепенно прибывают военно-морские суда. В акватории Невы проводятся репетиции военно-морского парада, который состоится 28-го июля.

Утром 18-го июля на Дворцовой набережной находились малые ракетные корабли. По всей видимости, они тоже участвовали в ночной репетиции.

В эти дни в Петербурге также ограничено движение транспорта. Они продлятся до 29 июля.

Также сегодня Piter.TV сообщил о том, что в России хотят ввести штраф за бесплатный проезд по платному участку дороги.

Видео: Piter.TV