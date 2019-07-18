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На Дворцовой набережной заметили малые ракетные корабли

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По всей видимости, они прибыли туда ночью.

Их удалось заснять мобильному корреспонденту Piter.TV. 

По предварительной информации, это малые ракетные корабли. Один из них - "Серпухов". Другой - "Мытищи". Они оказались в акватории Невы для подготовки ко Дню Военно-морского флота. Утром 17-го июля около Зимнего дворца также заметили судно "Полтава". А вечером на стрелке Васильевского острова пришвартовался корабль "Адмирал флота Касатонов". 

Напомним, военно-морской парад состоится в воскресенье, 28-го июля. В Северной столице проходят репетиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в небе над Петербургом заметили военные самолеты

Видео: Piter.TV 

Теги: вмф, военно-морской парад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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