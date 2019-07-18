На Дворцовой набережной заметили малые ракетные корабли

По всей видимости, они прибыли туда ночью.

Их удалось заснять мобильному корреспонденту Piter.TV.

По предварительной информации, это малые ракетные корабли. Один из них - "Серпухов". Другой - "Мытищи". Они оказались в акватории Невы для подготовки ко Дню Военно-морского флота. Утром 17-го июля около Зимнего дворца также заметили судно "Полтава". А вечером на стрелке Васильевского острова пришвартовался корабль "Адмирал флота Касатонов".

Напомним, военно-морской парад состоится в воскресенье, 28-го июля. В Северной столице проходят репетиции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в небе над Петербургом заметили военные самолеты.

Видео: Piter.TV