  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:35
58
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: легковушка съехала в кювет в поселке Ильичево Ленобласти

0 0

По неизвестным причинам "Мерседес" оказался вне проезжей части.

Легковой автомобиль оказался в кювете в поселке Ильичево Выборгского района Ленобласти. Машину, застрявшую в ветках, заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Подробности произошедшего неизвестны. Видимые повреждения у машины отсутствовали. Из внедорожника никто не выходил, информация о пострадавших уточняется. 

Ранее Piter.TV показал видео, на котором стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник. Сообщается, что сейчас его машину изъяли правоохранители. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, кювет
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии