Видео: легковушка съехала в кювет в поселке Ильичево Ленобласти

По неизвестным причинам "Мерседес" оказался вне проезжей части.

Легковой автомобиль оказался в кювете в поселке Ильичево Выборгского района Ленобласти. Машину, застрявшую в ветках, заснял мобильный корреспондент Piter.TV.

Подробности произошедшего неизвестны. Видимые повреждения у машины отсутствовали. Из внедорожника никто не выходил, информация о пострадавших уточняется.

Ранее Piter.TV показал видео, на котором стритрейсер Борщ из Петербурга врезался в отбойник. Сообщается, что сейчас его машину изъяли правоохранители.

Видео: Piter.TV