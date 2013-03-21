Петербуржцам показали вид со шпиля "Лахта Центра"

Сегодня отмечают Международный день альпинизма.

В Международный день альпинизма Петербург показали со шпиля "Лахта Центра". Видеоролик опубликовали в Telegram-канале небоскрёба.

Международный день альпинизма отмечается 8 августа, так в 1876 году в этот день альпинисты впервые взошли на гору Монблан. Сегодня праздник отмечают не только профессионалы, но и любители, монтажники-высотники и все, кто по долгу службы поднимается на высотные здания и конструкции.

В Петербурге 1 июля бушевала сильная гроза, в ходе которой молния ударила в небоскреб "Лахта Центр". Этот момент был заснят на видео.

Видео: Telegram/ Lakhta Center / Лахта Центр