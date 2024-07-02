Молния ударила в "Лахта Центр" во время грозы 1 июля

Судя по видео, разряд молнии попал в громоотвод небоскреба.

В понедельник, 1 июля, в Петербурге бушевала сильная гроза, в ходе которой молния ударила в небоскреб "Лахта Центр". Этот момент был заснят на видео и опубликован фотографом Антоном Кубышкиным в сообществе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте".

Судя по видео, разряд молнии попал в громоотвод небоскреба. Здание было подготовлено к таким ударам, поэтому никаких чрезвычайных ситуаций не возникло.

Ранее мы сообщили о том, что ветер повалил десятки деревьев в Петербурге. На проспекте Юрия Гагарина одно из них упало на местную жительницу, женщина скончалась. Также пострадали петербурженка с ребенком. Кроме того, повреждены 10 легковых автомобилей. На территории строительной площадки на проспекте Большевиков упал башенный кран.

Видео: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Антон Кубышкин)