Вице-спикером Госдумы может стать детский омбудсмен Кузнецова

Он подчеркнул, что финальное решение еще не принято.

Вице-спикером нижней палаты парламента может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая прошла в Госдуму по списку "Единой России". Об этом сообщило издание "РИА"НОВОСТИ".

По словам информатора от "Единой России", возможность такого назначения есть. Он подчеркнул, что финальное решение еще не принято.

Добавим, что из федеральной пятёрки "Единой России" в новый созыв Госдумы, кроме Кузнецовой, скорее всего, войдут врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева. А вот Сергей Лавров и Сергей Шойгу депутатами вряд ли станут.

Ранее в апреле 2022 года IKEA снимет с производства мягкую игрушку в виде акулы.

Фото: Вконтакте / Анна Кузнецова